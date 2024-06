Mirassol lança uniforme especial ‘All Black’ em homenagem ao rúgbi da Nova Zelândia

O Mirassol surpreendeu ao lançar o uniforme especial “All Black”. O intuito é homenagear o time de Rugby da Nova Zelândia. O Leão fez uma cerimônia antes do jogo contra o Santos, na última terça-feira (25), pela Série B do Brasileirão.

O uniforme inclui meias inteiramente pretas. Houve um show de luzes durante a apresentação do kit no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O analista Felipe Modesto explicou a iniciativa.

“Ser um All Black é um marco na história do atleta de rugby e uma responsabilidade que ele carrega para o resto da vida. Portanto, nos inspiramos nesses valores para mostrar o quão importante é para o jogador vestir a camisa de um clube como o Mirassol e de que maneira ele pode deixar um legado para a torcida, para a comunidade e para todos que trabalham no clube”, resumiu Felipe.

Mirassol disponibilizará 1000 unidades

No entanto, a edição terá apenas mil unidades à venda, com o nome de SerLeão. As camisas terão etiquetas numeradas de 1 a 1000 e poderão ser adquiridas na loja do clube em Mirassol, na Fanáticos, ou na loja oficial da Athleta em São José do Rio Preto, fornecedora de material esportivo do Leão.

A camisa dos All Blacks é um símbolo máximo da imponência neozelandesa no rugby. O apelido do time se refere ao uniforme todo preto que veste a seleção do país desde 1893

