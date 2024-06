Corinthians negocia com volante que joga na Dinamarca

O Corinthians estaria interessado na contratação do volante Charles, do Midtjylland, da Dinamarca. O Timão já procurou o clube dinamarquês e agora estuda uma proposta pelo atleta. Até aqui, nenhuma oferta oficial foi enviada, mas houve uma sondagem pelo jogador.

Charles está na mira do Corinthians há dois meses. Diante de uma necessidade no setor, o nome do volante acabou indicado pela equipe de análise de mercado. Ele preenche uma das carências no elenco e tem características semelhantes aos que já estão no plantel. O Timão deve vender Vera em breve, e Moscardo já está de malas prontas para defender o Paris Saint-Germain.

Da observação técnica feita pelo departamento de análise de mercado, o clube avançou para conversar com o Midtjylland e buscar a contratação do jogador. Na temporada passada, Charles disputou 38 jogos, sendo 19 como titular. Aliás, ele tem contrato com o clube dinamarquês até o meio de 2026.

Charles foi pelo Internacional, onde jogou profissionalmente entre 2016 e 2018. Contudo, deixou o Colorado para atuar no Sport. Depois, teve boa passagem pelo Ceará, antes de partir para o futebol da Dinamarca.

Pelo Midtjylland, Charles disputou 101 jogos, marcou nove gols e deu sete assistências, em 3.918 minutos em campo. Ele ainda conquistou a Liga Dinamarquesa (2023/24) e também da Taça da Dinamarca (2021/22). Aliás, se realmente chegar ao Corinthians, ele deve brigar pela posição com Bidon e Raniele, titulares absolutos com António Oliveira neste momento

