Santos renova contrato com JP Chermont

O Santos acertou a renovação de contrato do lateral-direito JP Chermont. O vínculo do jogador se encerrava em setembro de 2025, mas agora vai até dezembro de 2027. Ele é titular absoluto da equipe e um dos destaques na Série B do Brasileirão. Assim, o Peixe decidiu valorizar o seu atleta.

Um dos principais motivos para o Santos correr para renovar com seu lateral-direito tinha a ver com seus vencimentos. Isso porque JP Chermont contava com uma faixa salarial das categorias de base, que não condiz mais com seu desempenho nos treinos e partidas. Assim, havia um temor que uma nova oferta pudesse seduzir o garoto.

A negociação vinha sendo trabalhada pelo Peixe com o estafe de Chermont há algumas semanas, desde que o garoto começou a se destacar. Ele desbancou o veterano Aderlan e o recém-chegado Rodrigo Ferreira, para assumir de vez o setor no Alvinegro Praiano.

Chermont assumiu a titularidade após uma lesão de Aderlan, na reta final do Campeonato Paulista. Aliás, o garoto chegou a começar o primeiro jogo da decisão do Estadual, contra o Palmeiras. Já no embate decisivo, entrou no segundo tempo, mostrando que ganhou a confiança do técnico Fábio Carille.

Já na Série B, vem se destacando e assumiu de vez a titularidade, sem dar nenhuma chance para os concorrentes. Em 16 jogos nesta temporada, ele marcou um gol e distribuiu quatro assistências. Agora, terá mais tempo para se firmar de vez e se consolidar como um atleta do Santos.

