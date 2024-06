Corinthians x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quarta-feira (26/6), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Cuiabá. O jogo é pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão entrou na rodada colocado da tabela, com oito pontos e busca ainda sua segunda vitória na competição para conseguir deixar a zona de rebaixamento. Já o Dourado começa na 14ª posição, com 11 pontos e vem de três triunfos nos últimos cinco jogos no torneio de pontos corridos. É jogo duro para o Timão e a Voz do Esporte preparou uma cobertura-raiz de primeira, que começa com um pré-jogo com todas as informações sobre as equipres. A bola rola e Aldo Luiz estraá na narração.