Foden deixa delegação da Inglaterra na Euro; entenda

O atacante Phil Foden deixou a delegação da Inglaterra, que disputa a Eurocopa 2024, na Alemanha, nesta quarta-feira (26). O jogador retornou ao Reino Unido e, segundo a Associação de Futebol do país (FA), a ausência se deu por conta de um assunto familiar. A imprensa inglesa informou que o atleta do Manchester City foi acompanhar o nascimento do terceiro filho.

A FA, contudo, informou que a ausência de Foden na seleção será temporária e ele retornará à Alemanha logo após o nascimento do filho. Ele foi titular no empate em 0 a 0 da Inglaterra com a Eslovênia na última terça-feira (25) e deixou o campo somente aos 43 minutos do segundo tempo. Ele é um dos principais nomes da equipe do técnico Gareth Southgate, mas ainda não emplacou na competição, assim como a sua seleção.

Os jornais britânicos apontam que o atacante se juntaria novamente à delegação no domingo, apesar de não haver uma data oficial para isso ocorrer. O que se sabe é que ele continuará com a Inglaterra na disputa da Eurocopa.

Inglaterra de Foden ficou em primeiro de sua chave

A Inglaterra terminou em primeiro no Grupo C e entra em campo justamente no domingo (30), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final, em Gelsenkirchen. No entanto, o adversário ainda não está definido. Caso Foden volte somente neste dia, ele se torna dúvida para o duelo da próxima fase.

Os ingleses decepcionaram na primeira fase da Euro, com atuações aquém do esperado. Apesar disso, ficou em primeiro do Grupo C, com cinco pontos. Dinamarca e Eslovênia ficaram com três. Sérvia, com apenas dois, foi a lanterna.

