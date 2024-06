São Paulo defende grande retrospecto contra o Criciúma no MorumBIS

O São Paulo encara o Criciúma nesta quinta-feira (27), às 20h, no MorumBIS, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos e vindo de duas derrotas seguidas, o Tricolor aposta nos seus domínios para voltar a triunfar. Além disso, o Soberano leva um grande retrospecto contra o Tigre, jogando diante de seus torcedores.

Afinal, em dez embates entre as duas equipes, no MorumBIS, o São Paulo venceu sete, empatou dois e perdeu em apenas uma única oportunidade. O revés aconteceu em 2013. O Tigre marcou com Marcel, de pênalti, e Lins. O Tricolor descontou com Aloísio Boi Bandido.

Nos outros compromissos, o São Paulo venceu ou empatou com o Criciúma. Aliás, o último embate entre os dois no MorumBIS teve vitória do Tricolor Paulista. Pela Copa Sul-Americana, de 2014, os paulistas venceram por 2 a 0, com gols de Edson Silva e Kaká, e avançaram na competição.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o último encontro terminou empatado. Também em 2014, os dois times ficaram no 1 a 1. Alan Kardec marcou para o São Paulo e Rodrigo Souza pelo Criciúma. Contudo, o Tricolor ostenta um aproveitamento de 77% contra o Tigre, quando atua em seus domínios.

Situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro

Agora, nesta quinta-feira, o São Paulo precisa vencer para espantar a crise que ronda o MorumBIS. O Tricolor não vence há quatro jogos, sendo dois empates (Internacional e Corinthians), além de duas derrotas (Cuiabá e Vasco). O time de Luis Zubeldía é o nono colocado e se distanciou dos líderes da competição.

