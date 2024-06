A situação para o técnico do Atlético, Gabriel Milito, não anda nada boa. Recentemente, o treinador recebeu a péssima notícia que perdeu mais cinco jogadores por lesões e terá de virar para armar o time para o jogo contra o Internacional, na noite desta quarta-feira (26), em Santa Catarina. Todavia, mais que os 11 que vão a campo, o comandante terá de trabalhar com um número reduzido de atletas no banco de reservas.

Afinal, da lista de relacionados que foi divulgada pelo clube, três são goleiros, três zagueiros, um lateral, três volantes, três meias e seis atacantes. A delegação está reduzida ao ponto de Milito ter um time inteiro de desfalques: 11 jogadores estão fora, considerando do goleiro aos atacantes.

Normalmente, o clube tem 24 atletas na delegação. De todos, 23 vão para a partida e um é cortado antes. Para se ter uma ideia, sem Everson, o goleiro Gabriel Átila, da base, precisou ser chamado. Situação parecida à de Vitinho.

Aliás, recentemente Milito ressaltou que não buscaria atletas na base que ainda não estivessem preparados.

“Alguns ainda não estão preparados para que eu coloque para jogar e demonstrarem que não estão preparados. Eu não gostaria de por um jogador, que está em processo formativo, a jogar na elite. Então, prefiro convocar aos jogos os que considero que podem jogar. Se eu usar um jogador que, no meu ponto de vista, não está preparado para jogar”, concluiu.

Relacionados do Atlético em cada posição

Goleiros: Matheus Mendes, Gabriel Átila, Gabriel Delfim

Lateral: Mariano

Zagueiros: Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo

Volantes: Paulo Vitor, Vitinho e Battaglia

Meias: Scarpa, Zaracho e Pedrinho

Atacantes: Hulk, Paulinho, Alan Kardec, Isaac, Cadu e Palacios

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético terá banco reduzido e quase limite de atletas para substituições apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.