No sufoco, a Bélgica confirmou a classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Nesta quarta-feira (26), os belgas ficaram no empate sem gols diante da Ucrânia, na Arena Stuttgart, e confirmaram a vice-liderança do Grupo E. Ao mesmo tempo, os ucranianos acabaram eliminados na chave mais equilibrada da competição. Assim, os belgas vão enfrentar a França na próxima fase.

O time comandado pelo técnico Demenico Tadesco sofreu no segundo tempo, mas conseguiu o resultado para avançar na competição. Além disso, os belgas só seriam eliminados em caso de derrota nesta quarta-feira.

Todas as quatro seleções do Grupo E terminaram a primeira fase com quatro pontos e as três primeiras colocadas (Romênia, Bélgica e Eslováquia), confirmaram a classificação para as oitavas de final.

Ucrânia 0x0 Bélgica

3ª rodada do Grupo E da Eurocopa 2024

Data e horário: quarta-feira, 26/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (Yarmolenko) Matvienko, Mykolenko (Zinchenko);, Zinchenko, Shaparenko (Malinovskyi); Brazhko (Stepanenko), Dovbyk, Yaremchuk (Vanat). Técnico: Serhiy Rebrov.

Bélgica: Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans (Mangala) e Doku (Bakayoko); Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard (Carrasco); Romelu Lukaku (Openda). Técnico: Domenico Tedesco.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: David Coote (ING)

Cartões amarelos: Dovbyk (UCR); Faes (BEL)

O post Bélgica empata com Ucrânia e vai às oitavas da Euro 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.