Vagner Mancini não resiste à derrota para Ponte e é demitido pelo Ceará

Vagner Mancini não é mais técnico do Ceará. O comandante não resistiu à derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta, na última terça-feira (25), e acabou demitido pela diretoria do Vozão. O treinador estava desde agosto do ano passado à frente da equipe, que vem de quatro jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de Mancini, deixam o Vozão o auxiliar técnico Régis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade. Agora, o clube busca um substituto no mercado e os favoritos são Enderson Moreira, Léo Condé e Jair Ventura, que deixou o Atlético-GO na última semana.

O Ceará programou uma entrevista coletiva com o diretor de futebol Haroldo Martins e o executivo de futebol Lucas Drubscky para esta quinta-feira (27). Dessa maneira, a expectativa é de que o novo nome seja anunciado nas próximas horas.

Mancini comandou o Ceará em 44 jogos

O treinador comandou o Ceará em 44 partidas, com 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Ele chegou ao clube para a reta final da Série B em 2023 e conquistou o título do Campeonato Cearense deste ano, batendo o rival Fortaleza na final.

Somando estes números com os da primeira passagem de Mancini como treinador do Ceará, ele deixa o Alvinegro com 82 jogos comandando o Time do Povo.

Em nota, o Ceará “agradece aos profissionais pelo tempo dedicado ao clube e deseja sucesso na sequência de suas respectivas trajetórias”.

O treinador deixa o Ceará na 11ª colocação na Série B do Brasileirão, com 16 pontos, um a mais que a Ponte Preta. O Vila Nova, em quarto, tem 20. Agora, o novo treinador precisa colocar o Vozão nos eixos novamente, uma vez que a grande meta da temporada é a volta à elite.

