Atlético sai na frente por Lyanco, mas Botafogo é pedra no sapato

O Atlético está próximo de um acordo com o zagueiro Lyanco, de 27 anos, atualmente atleta do Southampton emprestado ao Al Gharafa, do Qatar. No entanto, o que era algo praticamente certo ficou travado pela entrada do Botafogo no negócio.

Os tratos entre Atlético e o estafe do jogador começaram há cerca de duas semanas. O Galo saiu na frente e tem confiança de que vai conseguir a contratação. Aliás, as pessoas que cuidam da carreira do atleta desejam que ele seja anunciado pelo Galo. O Jogada10 apurou ainda que o pai do atleta visitou a Cidade do Galo recentemente.

Ainda não é possível detalhar como serão os moldes da negociação entre Galo e Lyanco. Os valores e tempo de contrato não foram revelados. No entanto, é possível confirmar que o Atlético está à frente, afinal, pessoas próximas ao jogador já estiveram na Cidade do Galo e conheceram a estrutura. Além disso, o clube mineiro já tem conversas adiantadas com o Southampton.

Pesa a favor do Botafogo o histórico. Afinal, o zagueiro passou pela base do Glorioso. Depois ele se transferiu para o São Paulo, onde subiu para o time profissional. Na sequência foi negociado.

Na atual temporada, Lyanco disputou 16 partidas pelo Al Gharafa, com 1.470 minutos em campo, fez dois gols e deu duas assistências.

