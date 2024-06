Flamengo encaminha a contratação de brasileiro que joga na Lazio, da Itália

O Flamengo está próximo de acertar a sua primeira contratação para a janela de transferências do meio do ano. Afinal, nos últimos dias, a cúpula rubro-negra avançou nas tratativas pelo meia Marcos Antônio, jogador da Lazio, da Itália. A expectativa, assim, é que o negócio chegue a um desfecho nos próximos dias.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a proposta do Flamengo pelo atleta de 24 anos é por empréstimo com obrigação de compra no fim do contrato, caso o mesmo consiga atingir algumas metas.

No entanto, com o risco dos números não serem alcançados, o Rubro-Negro pediu opção de compra na oferta. O valor estaria entre 4 a 5 milhões de euros (R$ 20 milhões a R$ 25 milhões).

Carreira de Marcos Antônio

Revelado pelo Athletico, Marcos Antônio foi para o futebol europeu em 2018, para jogar pelo Estoril, de Portugal. Pouco tempo depois foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube em que se destacou e chamou a atenção da Lazio. Na última temporada jogou por empréstimo PAOK (GRE), mas não impressionou.

