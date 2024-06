Flamengo perde para o Juventude e segue com tabu em Caxias do Sul

O Flamengo saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para o Juventude na noite desta quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), Lucas Barbosa e Mandaca garantiram a vitória do Jaconero. Pedro marcou pelo time carioca. Com a derrota, aliás, o Mais Querido segue com o tabu de não vencer o time gaúcho, fora de casa, há 26 anos.





Com a derrota, o Flamengo perde a chance de abrir vantagem na liderança. Atualmente, o time rubro-negro tem 24 pontos.

Como foi o jogo

A partida começou agitada no Alfredo Jaconi, com ambas as equipes propondo o jogo, mas errando muitos passes na região central do campo. Depois dos minutos iniciais, o Flamengo dominou o controle da bola. Foi assim, aliás, que o time carioca abriu o placar aos 18 minutos. Pedro, que tocou para Luiz Araújo, recebeu cruzamento açucarado e, de peito, mandou a bola para o fundo da rede. Posteriormente, a equipe mandante empatou o confronto aos 25′, com gol de cabeça de Lucas Barbosa, que recebeu cruzamento de Nenê, em cobrança de falta. Com o empate, o Jaconero começou a se destacar em campo.

O Juventude voltou do intervalo a todo vapor. Aliás, se não fosse o goleiro Rossi, a equipe de Roger Machado poderia ter virado o placar logo nos minutos iniciais da segunda etapa. A partir dos 25′ o Mais Querido cresceu na partida e se aproximou o gol da vitória. No entanto, foi o time mandante que chegou ao segundo gol, com Mancada, já na reta final do confronto.

JUVENTUDE 2X1 FLAMENGO

12ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 26/6/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas (Ewerthon, 35’/1°T), Danilo Boza, Luan Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Oyama, 25’/2°T) e Nenê (Jean Carlos, 20’/2°T); Lucas Barbosa, Erick Farias (Mandaca, 25’/2°T) e Gabriel Taliari (Gilberto, 20’/2°T). Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (David Luiz, 40’/2°T), Gerson (Evertton Araújo, 40’/2°) e Lorran (Allan, intervalo); Victor Hugo (Gabigol, 22’/2°T), Luiz Araújo e Pedro (Carlinhos, 40’/2°T). Técnico: Tite.

Gols: Pedro, 18’/1°T (0-1); Lucas Barbosa, 25’1°T (1-1)/ Mandaca, 41’/2°T (2-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-FIFA)

Cartões amarelo: Alan Ruschel (JUV); Gerson (FLA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo perde para o Juventude e segue com tabu em Caxias do Sul apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.