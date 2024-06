Uruguai x Bolívia: onde assistir, escalações, arbitragem

Após bater o Panamá por 3 a 1 (mas com alguma dificuldade) na estreia da Copa América, o Uruguai volta a campo nesta qunta-feira (27/6) para o seu duelo pela segunda rodada do Grupo C da competição. Às 22h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey, terá pela frente uma velha conhecida, a Bolívia, que vem de derrota para os Estados Unidos. Contudo, a seleção treinada pelo brasileiro Antonio Carlos Zago, espera um bom resultado para seguir com chance de classificação às quartas de final.

A segunda rodada do Grupo C se completa com o jogo entre Panamá e Estados Unidos, às 19h (de Brasilia), em Atlanta.

Onde assistir

O SporTV transmite às 22h (de Brasília).

Como está o Uruguai

O técnico Marcelo Bielsa normalmente altera suas equipes de uma partida para a outra. Por isso, não será surpresa se ele começará com De La Cruz no lugfar de Arrascaeta no meio de campo. Mas como o treinador não divulga a escalação, sempre podr olar alguma supresa. Mas uma não deve acontevcer. Luis Suárez foi banco contra o Panamá e deve seguri como resrva de Darwín Núçñez.

Sobre a Bolívia, Bielsa comentou que espera uma partida de muita força física dos rivais

“Os bolivianos, são mais resistentes e mais potentes do que os panamenhos. Mas é preciso muita atenção contra eles. Será um jogo em que o imponderável é alto. Assim, precisamos ser cuidadosos para não termos surpresas. Temos de nos impor desde o início”.

Como está a Bolívia

Zago não confirmou a escalação, mas tudo indica que ele mudara o setor ofensivo, apostando no veterano Rodrigo Ramallo, que foi banco diante dos americanos e entrou no intervalo. Lucas Chávez e Jaume Cuéllar também devem ganhar oportunidades. Zago espera que o time vire a chave após a derrota na estreia, pois desta vez precisam se superar diante de um dos gigantes do futebol mundial.

“Os jogadores estão machucados e preocupados com a derrota na estreia. Mas sabem que precisam começar a conviver com a vitória. O Uruguai é uma potência. Porém, todas as seleções possuem lados fracos e nós estudamos e trabalhamos a melhor forma para sairmos com um bom resultado”.

Tentativa de golpe de estado na Bolívia

A Bolívia passa por uma turbulência política. Afinal, nesta quarta-feira (26/6), o ex-comandante do Exército José Juan Zuñiga liderou uma invasão ao Palácio Quemado, sede da presidência do país. Tanques avançaram em direção ao palácio, na praça Murillo, em La Paz, para uma tentativa de golpe militar. O presidente Luis Arce já havia denunciado, mais cedo, que unidades do Exército estavam fazendo mobilizações irregulares. Assim, ele enfatizou que “a democracia tem que ser respeitada”. Horas depois do levante, Zuñiga foi preso e as tropas começaram a se desmobilizar.

O país também vive uma fase de problemas na economia, com queda na popularidade de Arce. Entretanto, até mesmo opositores políticos condenaram a tentativa de golpe. É neste cenário que o país acompanhará o jogo de sua seleção na Copa América.

URUGUAI X BOLÍVIA

3ª rodada do Grupo C da Copa América

Data e horário: 27/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: Metlife Stadium, Nova Jersey (EUA)

URUGUAI: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Olivera e Viña; Ugarte, Valverde, Pellistri e De la Cruz (Arrascaeta); Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

BOLÍVIA: Viscarra; Medina, Jesus Sagredo, Haqin, José Sagredo e Roberto Fernández; Saucedo, Justiniano, Chávez e Cuellar; Ramallo. Técnico: Antonio Carlos Zago.

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo e Melcpiades Saldivar (PAR)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Uruguai x Bolívia: onde assistir, escalações, arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.