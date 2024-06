Donelli pega pênalti, e Corinthians arranca empate com Cuiabá

Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Cuiabá e ficou apenas no 1 a 1 na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (26). O zagueiro Marllon, “aplicando a lei do ex”, abriu o placar para os visitantes, enquanto o Timão empatou no final da partida, com um golaço de Matheus Bidu. Outro grande do destaque dos paulistas foi o goleiro Matheus Donelli, que defendeu um pênalti de Isidro Pitta.

Com o resultado, o Corinthians segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com nove pontos e uma vitória em 12 partidas. Já o Cuiabá, em plena recuperação na competição, alcançou o quarto jogo seguido sem derrota (duas vitórias e dois empates).

Confira a tabela do Brasileirão

O jogo começou com o Cuiabá bem melhor. Aliás, logo aos quatro, Marllon, ex-Timão, abriu o placar para o Dourado: após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro estufar as redes. O Corinthians respondeu com chutes de fora da área de Rodrigo Garro e Coronado. Esta, porém, sem perigo. Também de fora, mas para o Cuiabá, Isidro Pitta finalizou sem muito perigo aos 25.

O Timão respondeu com grande chute de Hugo. Na reta final do primeiro tempo, o Cuiabá voltou a pressionar. Inclusive, o time do Mato Grosso balançou as redes mais uma vez, com Jonathan Cafu, mas o lance foi invalidado por conta de impedimento de Clayson no cruzamento. Na sequência, Yuri Alberto quase empatou para o Corinthians.

Donelli pega pênalti e evita derrota ainda pior para o Corinthians

A equipe paulista voltou do intervalo com Matheuzinho no lugar de Léo Maná. Apesar do sangue novo, foi o Cuiabá quem sorriu, mas não por muito tempo. Afinal, Cacá derrubou Pitta na área. O pênalti foi cobrado pelo atacante, mas Matheus Donelli pegou.

Apesar do susto, o Corinthians não acordou para a partida e seguiu apresentando problemas em todos os setores, sobretudo no sistema ofensivo. Assim, António Oliveira se viu obrigado a mexer na equipe, lançando nomes como Gustavo Mosquito e Matheus Bidu. Inclusive, aos 41, o primeiro fez boa jogada individual, cruzou na área, viu a bola resvalar em Pedro Raul (que tinha entrado no primeiro tempo) e sobrar para Bidu, que empatou com um golaço.

Próximos compromissos

O Corinthians ficará agora quase uma semana sem jogar. Afinal, entra em campo contra o arquirrival Palmeiras na próxima segunda-feira (01), às 20h, no Allianz Parque. O Cuiabá, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino no sábado (29), às 18h30.

CORINTHIANS X CUIABÁ

12° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/06/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná (Matheuzinho – Intervalo), Cacá, Caetano (Pedro Raul, aos 34’1ºT) e Hugo (Matheus Bidu, aos 36’2ºT); Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Kayke, aos 36’2ºT) ; Wesley (Gustavo Mosquito, aos 19’2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Filipe Augusto (Fernando Sobral, aos 14’2ºT) e Denilson; Jonathan Cafu, Clayson (Derik Lacerda, aos 14’2ºT) e Isidro Pitta (Bruno Alves, aos 51’2ºT) . Técnico: Petit.

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-Fifa)

Gols: Marllon, aos 5’1ºT (0-1) e Matheus Bidu, aos 41’2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Léo Maná, Matheuzinho e Cacá (COR); Alan Empereur, Filipe Augusto e Clayson (CUI)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Donelli pega pênalti, e Corinthians arranca empate com Cuiabá apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.