Tite cita desgaste físico no elenco do Flamengo após derrota para o Juventude

O Flamengo até que abriu o placar no Alfredo Jaconi, mas não conseguiu administrar a vantagem no marcador e perdeu, de virada, para o Juventude nesta quarta-feira (26). Na coletiva de imprensa, após o confronto em Caxias do Sul, o técnico Tite apontou, entre outros tópicos, que a sequência de jogos está sobrecarregando a equipe e, por isso, foi necessário fazer mudanças.

“Nós fizemos três jogos em seis dias e há um desgaste, temos que fazer bastante modificações para alavancar uma intensidade física da equipe”, explicou o treinador.

“Eu tenho que considerar todos os atletas, a mobilização deles. Se mais não fez é porque não podia. Fisicamente foi desgastante. Quando você faz uma sequência de jogos assim há uma decréscimo, ele é humano. Tinha atletas que tinha a necessidade de trocar, o desgaste físico”, afirmou, em outro trecho.

Escolha por Victor Hugo

Uma das opções para a partida foi improvisar o meia Victor Hugo pelo lado do campo no ataque. O treinador explicou a sua escolhe e o motivo pelo qual não utilizou, por exemplo, o jovem Matheus Gonçalves.

“As opções táticas são de jogadores que estão treinando e já tem rotina. O Victor tem jogado muitas vezes nesse setor. Se você pegar uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, e não é improviso. No passado, no próprio Flamengo, ele faz funções parecidas”, detalhou.

