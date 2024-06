O Cruzeiro continua com aproveitamento de 100% em seus domínios no Brasileirão de 2024. Assim, a equipe do Athletico-PR foi a vítima desta vez, sofrendo uma derrota por 2 a 0, no Mineirão. Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Seabra destacou a resiliência de seu grupo.

O time mineiro, aliás, vinha de uma derrota por 4 a 1 para o Bahia na Fonte Nova, mas conseguiu uma rápida recuperação com o apoio de sua torcida.

“Isso mostrou nossa capacidade de resiliência, de nos mobilizarmos e buscarmos uma reação imediata, principalmente agora que temos dois jogos fora. A equipe demonstrou uma capacidade mental louvável”, disse o técnico do Cruzeiro.

O resultado deixa o time celeste em quinto lugar, com 20 pontos conquistados. Na próxima rodada, enfrentará o Flamengo no Maracanã, jogo marcado para as 18h30 (de Brasília) de domingo (30).

Seabra destaca o que gostou na vitória do Cruzeiro

Todavia, Seabra falou sobre o que mais gostou de ver em campo na vitória do Cruzeiro sobre o Furacão e destacou vantagem em atacar.

“Importante foi a personalidade da equipe para construir e quebrar pressão, sair de trás, mudar de corredor desde a saída de bola, no meio e em zona avançada. Conseguimos muitas vezes mudar o lado de jogo e ter vantagem para atacar. Os jogadores estão de parabéns por conseguirem cumprir uma proposta dessa em tão pouco tempo”, finalizou o técnico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fernando Seabra enaltece resiliência do Cruzeiro em vitória no Mineirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.