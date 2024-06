Rafael Paiva reclama de expulsão de David, do Vasco: ‘Determinante’

Após a derrota do Vasco desta quarta-feira (26) para o Bahia, em Salvador, pela 12ª rodada do Brasileirão, o técnico interino Rafael Paiva falou sobre o resultado. Ele reclamou bastante da expulsão de David, que considerou como ‘determinante’ para a derrota.

“O detalhe fundamental é a expulsão. Aqui é um jogo muito difícil, contra um time muito organizado, a gente estudou muito. A gente competiu no primeiro tempo, mas acho que voltamos muito bem no segundo tempo. Controlamos mais o jogo, conseguimos ter mais a bola, marcar mais, chegar mais ao campo do Bahia. A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo”, avaliou.

O zagueiro, porém, vê evolução no time. Apesar do resultado, João Victor avaliou que o Vasco demonstrou “coragem”, acreditando que a equipe evoluirá na temporada.

“Ao vivo eu já tive a impressão que foi falta normal, uma proteção por espaço, e vendo o vídeo agora ficou ainda mais claro que não era para amarelo e, por consequência, vermelho. Num jogo desse nível, em que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma realmente é muito difícil. Ainda assim a gente conseguiu equilibrar defensivamente”, afirmou.

O Vasco volta a campo já no sábado (29). O compromisso é contra o Botafogo, terceiro colocado, em São Januário. A bola rola às 18h30 (de Brasília), valendo pela 13ª rodada do Brasileirão.

