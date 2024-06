Rômulo vibra com primeiro gol pelo profissional do Atlético

O Atlético venceu o Internacional no último lance da partida, no Heriberto Hulse, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol da vitória do Galo, Rômulo, que estreou pelo profissional há um mês, marcou pela primeira vez e fez dedicatória.

“É muito importante, né? (a vitória) Ainda mais pela sequência que a gente teve de jogos difíceis. O time todo está de parabéns, buscamos do começo ao final a vitória. Graças a Deus, meu primeiro gol, dedico esse gol à minha filha, eu estava devendo ela há muito tempo. Graças a Deus tive a oportunidade, em uma bela jogada do Hulk. E é isso, o que importa são os três pontos e a gente sai feliz daqui”, disse.

No último lance da partida, Hulk chamou a responsabilidade. Na direita, o camisa 7 fez linda jogada individual e cruzou no segundo poste, para Rômulo mergulhar de peixinho e fazer o gol da vitória.

Aliás, com os três pontos conquistados, o Alvinegro chega a 17 e sobe para a 9ª posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Inclusive, pe,a 13ª rodada, o Atlético volta à Arena MRV. A parada é contra o Atlético-GO, às 11h, no domingo.

