Recorde de cartões na Eurocopa marca vitória da Turquia sobre tchecos

O jogo República Tcheca 1 x 2 Turquia entrou para a história da Eurocopa como a de maior número de cartões: 20, sendo 18 amarelos e dois vermelhos. O árbitro romeno Istvan Kovacs foi o responsável por aplicar as punições aos atletas. No campo e fora dele. Foram 11 pelo lado turco e nove dos rivais.

Inclusive, do lado tcheco, a soma contabiliza os dois amarelos para o meia Barák, do Hellas Verona. Esta foi, aliás, a expulsão mais rápida da história da Eurocopa. Ele recebeu o primeiro amarelo aos 11′ do primeiro tempo, sendo expulso nove minutos depois. Krejcí, Soucek, Chorý, Jaros, Schick e Cerv também receberam punições.

Yildiz, Çalhanoglu, Arda Güler, Yuksek, Ozcan, Akaydin, Muldur e Gunok, Çakir (mesmo sem sair do banco), Kokçu e Ayhan foram os jogadores do Fortaleza que receberam amarelo. Já Tosun foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo.

A Turquia avançou às oitavas de final da Eurocopa com o triunfo no Volkspark, Assim, terá pela frente a Áustria, na próxima terça-feira (2 de julho), às 16h. A República Tcheca, por sua vez, foi eliminada. O Grupo F, inclusive, teve Portugal avançando em primeiro, enquanto a Geórgia passou de fase entre os quatro melhores terceiros colocados.

