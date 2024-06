Patati para de ser relacionado para jogos fora de casa, após polêmica

Titular no começo da Série B com o Santos, o atacante Patati parou de ser peça frequente nas partidas. Principalmente nos embates fora de casa. Após uma polêmica ao reclamar do tempo de viagem dentro de um ônibus, o jogador parou de ser relacionado pelo técnico Fábio Carille apara jogos longe da Vila Belmiro.

Após o jogo contra o Novorizontino, pela nona rodada da Série B, Patati postou uma foto nas redes sociais reclamando da viagem de seis horas que o elenco fez de ônibus para voltar à Baixada. A reclamação transformou-se em uma multa salarial e um puxão de orelha da diretoria. Assim, a diretoria decidiu deixar o atacante fora não só para preservar o atleta, mas também para dar uma lição de disciplina.

Contudo, após o ocorrido, o Santos atuou em outras três ocasiões, duas fora de casa e uma na Vila Belmiro. Desses jogos, Patati acabou relacionado apenas para o jogo em Santos, mas ficou fora das duas viagens. Mesmo sendo titular nos jogos antes da polêmica, o Menino da Vila foi perdendo espaço por opção técnica.

É verdade que, sem Patati, o técnico Fábio Carille perde uma opção de velocidade. Pedrinho e Guilherme vêm sendo os titulares da posição, enquanto Otero e Patrick são acionados quando necessário nas partidas. Contudo, o clube entende que a lição de disciplina é necessário neste momento.

Agora, o Santos se prepara para encarar a Chapecoense nesta segunda-feira (1), na Vila Belmiro, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Como o Peixe será o mandante, a expectativa é que o garoto volte a lista de relacionados.

