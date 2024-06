Mauricio entra no top-10 das vendas mais lucrativas da história do Inter

O Internacional confirmou a venda do meio-campista Mauricio ao Palmeiras, nesta quinta-feira (27). O Alviverde investirá sete milhões de euros (cerca de R$ 41,1 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos do atleta. Assim, a negociação se torna uma das dez mais lucrativas da história do Colorado. Fica, então, em oitavo lugar.

O treinador Eduardo Coudet já havia confessado a conclusão das tratativas após a vitória sobre o Corinthians, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na semana passada.

“Mauricio está vendido. Nós não queríamos vender o Mauricio. Armamos o ano para não vender ninguém, mas o clube tem que sobreviver. Tudo mudou”, detalhou o comandante argentino.

Aliás, o clube gaúcho pretendia segurar Mauricio até o final da temporada. Principalmente porque esperava que ele conseguisse uma valorização por disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Contudo, a Seleção Brasileira não conseguiu a vaga para a competição.

Inicialmente, o Colorado pretendia vendê-lo entre oito milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões na cotação atual) e dez milhões de euros (equivalente a R$ 58 milhões na cotação atual).

Mesmo assim, o Inter reavaliou a decisão e deu sinal positivo ao Verdão. O meio-campista também aprovou a oferta.

Mauricio chegou ao Inter em 2020 após uma troca com o Cruzeiro e que envolvia também o atacante William Pottker. Ao todo, o jogador atuou em 176 partidas e marcou 25 gols.

Top10 vendas mais lucrativas da história do Internacional

Yuri Alberto (2022) – R$ 120,75 milhões – Zenit, da Rússia

– Zenit, da Rússia Oscar (2012) – R$ 79 milhões – Chelsea, da Inglaterra

– Chelsea, da Inglaterra Bruno Fuchs (2020) – R$ 51 milhões – CSKA Moscou, da Rússia

– CSKA Moscou, da Rússia Aránguiz (2015) – R$ 50 milhões – Bayer Leverkusen, da Alemanha

– Bayer Leverkusen, da Alemanha Nilmar (2009) – R$ 45 milhões – Villarreal, da Espanha

– Villarreal, da Espanha Fred (2013) – R$ 44 milhões – Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

– Shakhtar Donetsk, da Ucrânia Leandro Damião (2014) – R$ 41,6 milhões – Santos

– Santos Maurício (2024) – R$ 41,1 milhões – Palmeiras

– Palmeiras Vinicius Tobias (2022) – R$ 36,8 milhões – Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

– Shakhtar Donetsk, da Ucrânia Nico López (2019) – R$ 36 milhões – Tigres, do México

