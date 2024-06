Auxiliar do Flamengo analisa sequência de jogos: ‘A gente sofre’

Na última quarta-feira (26/06), o Flamengo perdeu de virada para o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi. Assim, Tite concedeu uma entrevista para imprensa depois do jogo e afirmou que os jogadores rubro-negros estão desgastados fisicamente.

Além disso, Matheus Bachi, filho do técnico, fez uma análise da sequência de jogos. Afinal, os jogadores rubro-negros disputaram cinco partidas em um intervalo de 13 dias nesta Data-Fifa.

Maratona do Flamengo

“A gente vem em uma sequência de cinco jogos seguidos e estamos sem muitos atletas, não são só os atletas da Copa América. Nós tivemos 10 desfalques. Quando você não tem 10 jogadores, as funções dos atletas durante o treino e o jogo, às vezes não são exatamente iguais”, disse Matheus Bachi.

“Você não consegue dar uma rotina e um equilíbrio para todos os atletas. A gente sofre um pouco nisso. Afinal, muitos jogadores jogando 90 minutos, sequência de jogos. A gente pode ser melhor de qualquer forma”, completou Matheus Bachi.

Desfalques de Tite

O Flamengo jogou com muitos desfalques diante do Juventude. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar nas próximas semanas. Além disso, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, lesionados, também foram ausências na partida.

O Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (30/06), diante do Cruzeiro, às 18h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Apesar da derrota diante do Juventude, os comandados de Tite seguem na liderança do campeonato.

