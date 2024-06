Inter de Milão acerta com goleiro espanhol; Bento fica mais longe

A Inter de Milão chegou a um acordo com o Genoa para a contratação do goleiro Josep Martinez. Segundo “Sky Sports”, da Itália, os nerazzurri vão pagar 13,5 milhões de euros (R$ 80 milhões), mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) de bônus por metas previstas em contrato.

O goleiro espanhol, de 26 anos, disputou 36 partidas (levou 43 gols) no Campeonato Italiano pelo Genoa, que acabou na 11ª colocação. Anteriormente, Martinez passou pelas divisões de base do Barcelona e pelo Las Palmas, da Espanha, e atuou no RB Leipzig, da Alemanha, antes de chegar à Terra da Bota. Agora, terá a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, uma vez que a Inter foi a campeã do Calcio.

Martinez estava entrando em seu último ano de contrato com o Genoa. Dessa maneira, para não ver seu arqueiro sair de graça na próxima temporada, o clube italiano optou por aceitar a oferta da Inter. A tendência é que o negócio seja concluído até o fim de semana.

Inter deve sair da briga por Bento

Agora, com a contratação de um goleiro para fazer sombra a Yann Sommer, a Inter de Milão deve sair da briga por Bento, do Athletico-PR e Seleção Brasileira. Os italianos estavam dispostos a oferecer 15 milhões de euros (R$ 88,7 milhões) pelo brasileiro, mas o Furacão queria mais, tanto que recusou a primeira proposta. Assim, a nerazzurra optou por investir em Martinez.

Porém, a Inter não era a única interessada em Bento. Clubes como Liverpool, da Inglaterra, e Sporting e Benfica, de Portugal, seguem de olho no goleiro.

Bento assumiu a titularidade do Athletico em 2022, após a saída de Santos para o Flamengo. O arqueiro está com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, nos Estados Unidos. Na primeira partida, o empate em 0 a 0 com a Costa Rica, viu Alisson ser o titular da equipe de Dorival Júnior.

