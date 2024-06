Eduardo Oliveira não é mais técnico do Sub-20 do Botafogo. Afinal, o treinador saiu do cargo nesta quinta-feira (27/06). A decisão do clube aconteceu depois da sequência de resultados negativos no Brasileirão da categoria.

“O Botafogo de Futebol de Regatas informa a saída de Eduardo Oliveira do comando técnico da equipe Sub-20 masculina. O Clube deseja sorte ao profissional em seus novos desafios. Em breve, o novo treinador da categoria será anunciado”, publicou o Botafogo em seu site oficial.

Passagem de Eduardo Oliveira pelo Botafogo

Aliás, Eduardo Oliveira chegou ao Glorioso em setembro de 2023. Apesar da expectativa criada, ele não conseguiu construir um trabalho positivo no clube. Afinal, as joias alvinegras disputaram 23 jogos e conquistaram somente sete vitórias sob comando do treinador.

Além do Botafogo, Eduardo Oliveira também teve passagens por Fluminense, Cuiabá e Atlético-MG ao longo da carreira. O técnico agora está livre para buscar um outro clube no mercado. O novo treinador do Glorioso deve chegar nos próximos dias.

LEIA MAIS: Da França, John Textor tenta fechar contratação de Almada nesta quinta

O Botafogo não vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão Sub-20. Afinal, as joias alvinegras têm somente uma vitória e estão no 18° lugar do campeonato. O próximo compromisso do Glorioso é no dia 4 de julho, diante do Corinthians, às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 12ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo anuncia saída de Eduardo Oliveira do Sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.