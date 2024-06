Neymar revela conselhos para Vini Jr na Seleção Brasileira

Neymar está nos Estados Unidos para acompanhar de perto a Seleção Brasileira na Copa América e revelou como ajuda Vini Jr e outras estrelas da Amarelinha nos bastidores. O craque é desfalque, pois ainda se recupera de uma lesão no joelho. Em entrevista ao canal da jornalista Isabela Pagliari no ‘YouTube’, o camisa 10 do Al-Hilal contou que sempre dá conselhos aos mais jovens da Seleção e lembrou de sua própria experiência quando começou a vestir a Amarelinha.

“Eles sabem do carinho que sinto por cada um deles, fico mandando mensagem, desejando boa sorte. Falei com o Vini (Jr.), com o Rodrygo, antes da final (da Champions League), mandei mensagem para eles, mandei depois quando ganharam. São garotos que, além de serem esses grandes jogadores que todo mundo sabe, são seres humanos. São meninos que só querem ser felizes, não têm maldade nenhuma, são dois meninos que amo demais. Sempre torço por ele, vou incentivá-los e, se puder dar minha cara a tapa, sempre vou dar”, começou por dizer.

“Eu falava na seleção para eles: ‘quero que vocês joguem tranquilos, deixa que eu me viro, deixem que falem de mim, não tem problema nenhum. Quero vocês com a cabeça boa para vocês renderem o melhor possível’. Querendo ou não, eu não tive essa passagem de bastão, quando fui para a Seleção Brasileira. Sei quanto foi difícil carregar isso tudo ao longo dos anos. Por isso, sempre pretendo ajudá-los de alguma forma”, completou.

“É muita pressão (jogar na Seleção), sempre foi. Mas que eles encontrem uma válvula de escape para que, mentalmente, eles não se percam, que é o mais importante. Fisicamente, muitos treinos, então eles sempre estarão bem, mas o mais importante é a cabeça. Então, se eles tiverem mentalmente bem, trabalharem isso, cuidarem da sua cabeça, com certeza eles vão muito longe”.

Sem Neymar, Seleção se prepara para o próximo jogo

A Seleção Brasileira está em busca da primeira vitória na Copa América 2024. Após o empate sem gols com a Costa Rica na partida de estreia, o time comandado por Dorival Júnior realizou atividades em Las Vegas, nos Estados Unidos, para buscar o resultado contra o Paraguai, no Allegiant Stadium, uma das arenas mais modernas dos Estados Unidos.

