Cruzeiro anuncia acordo pelo paraguaio Fabrizio Peralta

O Cruzeiro anunciou oficialmente nesta quinta-feira (27) um acordo para a contratação de Fabrizio Peralta, de 21 anos. O volante paraguaio assina por cinco temporadas e chegará ao clube mineiro após a disputa da Copa América com o Paraguai. O jogador estava no Cerro Porteño.

Peralta, aliás, acabou liberado da Seleção para as Olimpíadas e, com isso, atuará apenas na competição entre seleções que ocorre nos Estados Unidos. Desse modo, o Cruzeiro o adquiriu por cerca de R$ 16 milhões (3 milhões de dólares) por 60% dos direitos econômicos. A Raposa ainda terá a opção de exercer a compra de mais 20% dos direitos por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões).

Todavia, o jogador tinha contrato com o Cerro Porteño até a temporada de 2026. Assim, revelado no clube paraguaio, ele chegou a ser emprestado ao Flamengo Sub-20, em 2021, depois retornando ao Paraguai. No time principal, soma 36 jogos, com três gols e três assistências.

Cruzeiro segue sua movimentação no mercado

O Cruzeiro, aliás, segue agitando o mercado. Já chegaram ao clube celeste: Kaio Jorge, Wallace, Cássio, Matheus Henrique, Lautaro Díaz, e outros nomes estão em pauta na diretoria, agora administrada por Pedrinho.

