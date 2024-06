A caminho do Corinthians, Hugo Souza cita ‘turbilhão vivido’ no Flamengo

A caminho do Corinthians, o goleiro Hugo Souza deu detalhes nesta quinta-feira (27) sobre sua passagem pelo Flamengo, clube ao qual disputou 27 jogos na temporada de 2020. Ele afirmou ter vivido um turbilhão no Rubro-Negro após um início meteórico no profissional.

‘Neneca’, como ficou conhecido desde a base, abriu o jogo ao falar sobre os momentos ruins, enfatizando “muita informação” diante do sucesso imediato nos primeiros jogos e a tentativa de “fuga” em relação às consequências negativas da fama.

“Naquele momento foi muita informação. Mas tentei não me preocupar com essas informações, dar o meu melhor em campo. Afinal, a gente é novo, e quando começa a querer ouvir muita coisa de fora, isso pode mexer com a nossa cabeça para não deixar subir o ego. E isso, aliás, é uma coisa que, graças a Deus, nunca pensei. Nunca pensei que eu era ‘O cara’”, disse, em entrevista ao programa “Resenha ESPN’.

“Tive algumas atitudes não legais no extracampo. Mas sempre entendi que tinha que jogar bola. Isso porque se eu deixasse me levar por essa onda, não conseguiria enxergar o que hoje enxergo. Quando a gente se acha ‘o cara’, isso nos cega. Assim, deixamos de crescer, paramos no tempo. Precisei me blindar disso para evoluir. Hoje tenho um staff que me ajuda e blinda de coisas de fora: fisioterapeuta, mental coach… enfim, uma equipe. E acho, portanto, que eu deveria fazer o que tenho feito: me blindar do que vem de fora e me preocupar em jogar bola. Essa é a melhor resposta. Com a preocupação certa, se consegue desempenhar o melhor futebol, chegar no ápice do potencial. E isso é o que quero e tenho mostrado. Mostrei na última temporada e o que quero mostrar daqui pra frente”, acrescentou.

Foco é a palavra-chave para Hugo Souza

Hugo esbanjou sinceridade em relação a priorizar o futebol e estar com o foco completo em assuntos do campo.

“Focar mais no futebol, como tem sido nos últimos anos, e não no extracampo. Porque o extracampo te tira do foco. E se não focar no futebol, o extracampo vai te levando cada vez mais para longe do seu objetivo”, concluiu.

Hugo Souza está perto de ser anunciado como reforço do Corinthians. Na última quarta-feira, o clube paulista e o Flamengo chegaram a um acerto.

