Fluminense perde para o Vitória e se afunda em crise

Sob o comando de Marcão pela quarta vez, o Fluminense segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Vitória, pela 12ª rodada da competição nacional. Janderson marcou o gol para os baianos aos 44 minutos do segundo tempo para castigo dos tricolores. A equipe carioca até teve domínio do jogo, mas não teve sucesso para conclusão.

Com o resultado, o Flu segue na lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos. Por outro lado, o Vitória sai do Z4, com 12 pontos, e está na 15ª posição. Agora, as equipes viram a chave para a 13ª rodada do Brasileiro. No domingo, às 16h, o Tricolor Carioca faz mais um jogo de ‘seis pontos’, agora, contra o Grêmio, em Caxias do Sul. No mesmo dia, às 18h30, o Leão encara o Athletico, no Barradão.

Flu lento

Com Gabriel Pires e Terans, novidades da escalação, o Fluminense teve a maior posse de bola, mas sem velocidade para construir as jogadas de ataque. As melhores chances aconteceram com Keno em que chute saiu fraco dentro da área e Germán Cano. Fora isso, o time cometeu erros nas saídas de bola. Inclusive, a torcida buscou apoiar o time a todo momento. Por sua vez, o Vitória também não atacou com tanta agressividade, mas foi muito veloz nas transições. PK e Matheusinho deram trabalho para a defesa tricolor. Contudo, também não tiraram o zero do placar também.

Tricolor domina, mas falta capricho

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou com Alexsander. E deu certo. O time tricolor voltou mais intenso e agressivo no ataque. Logo aos seis minutos, Marcelo fez uma finalização, mas parou em Lucas Arcanjo. Inclusive, Keno buscou jogadas pela linha de fundo e Terans teve um chute perigoso. Do outro lado, a equipe rubro-negra ficou postada na defesa e só escapou nos contra-ataques, mas sem grandes chances. No fim, um empate desesperador para os cariocas, enquanto os baianos conseguiram segurar o resultado mesmo em sitaução delicada.

Quem não faz, leva

Em um dos poucos ataques do Vitória, Zé Hugo faz uma jogada sensacional, se livrou de quatro marcadores, conduziu pelo meio e tocou para Janderson chutar cruzado e abrir o placar para o Vitória no Maracanã, aos 44 minutos. Imediatamente, a torcida presente começou a vaiar o time tricolor e ainda deixou o estádio com gritos de “time sem vergonha”.

FLUMINENSE 0 X 1 VITÓRIA

Brasileirão-2024 – 12ª rodada

Data e Hora: 27/6/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente:

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa, 40’/2ºT); Martinelli (Renato Augusto, 31’/2ºT), Gabriel Pires (Alexsander, intervalo) e Ganso (John Kennedy, 32’/2ºT); Terans, Keno (Douglas Costa, 40’/2ºT) e Cano. Técnico: Marcão

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, PK (Raúl Cáceres, 20’/2ºT); Willian Oliveira, Luan Santos (Zé Hugo, 25’/2ºT), Léo Naldi; Mateusinho (Jean Mota, 12’/2ºT), Osvaldo (Eryc Castillo, 25’/2ºT) e Alerrandro (Janderson, 25’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Gols: Janderson, 44’/2ºT (0-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartão amarelo: Gabriel Pires, Samuel Xavier, Alexsander (FLU), Caio Vinícius (VIT)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense perde para o Vitória e se afunda em crise apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.