Fernando Diniz define futuro e frustra clubes que especulam sua contratação

O técnico Fernando Diniz foi demitido do Fluminense após um início ruim de Brasileirão, em que o Tricolor está na zona de rebaixamento. Agora disponível no mercado, o comandante afirma que não assumirá nenhuma outra equipe até o final de 2024.

O Vasco da Gama, Athletico e também o Corinthians chegaram a especular sua contratação, mas, segundo a ESPN, Diniz fará uma viagem com sua família. Ainda triste com a saída do Fluminense, ele descarta qualquer convite.

“Eu não pretendo trabalhar imediatamente, mas não sei se vou trabalhar este ano. Preciso descansar um pouco. Estou muito mexido com o que aconteceu”, resumiu o técnico Fernando Diniz, ao responder sobre seu futuro após saída do Tricolor Carioca.

Fernando Diniz receberá multa de quase 7 milhões do Fluminense

Todavia, demitido do Fluminense, Diniz receberá uma multa de entre 6 e 7 milhões de reais. Contando duas passagens pelo Tricolor, Fernando tem 57,5% de aproveitamento, com 74 vitórias, 30 empates e 42 derrotas. Conquistou o estadual de 2023, a inédita Libertadores no mesmo ano e a Recopa em 2024.

