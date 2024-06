São Paulo vence o Criciúma e ameniza a crise

Nesta quinta-feira (27), o São Paulo derrotou o Criciúma por 2 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro do MorumBIS, o Tricolor não deu espaços ao Tigre e venceu com gols de Alisson e Luciano. Com o resultado em casa, o time paulista chegou aos 18 pontos, na sétima colocação. Enquanto isso, o Criciúma está na 13ª posição, com 12 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Bahia, no MorumBIS. O Criciúma tenta a sua recuperação diante do Internacional, em casa.

Primeiro tempo e São Paulo fulminante

Não deu tempo para respirar. O São Paulo entrou o campo ligado e, antes da primeira volta no ponteiro, Alisson ficou com a sobra na grande área e soltou a bomba para abrir o marcador. Inspirado, Lucas Moura orquestrava o time em campo e, através de uma falta sofrida por ele, Luciano acertou um lindo chute e ampliou o marcador aos 20 minutos.

Atordoado, o Criciúma não conseguia reagir e parava no sistema de marcação do São Paulo, que não dava espaços ao Tigre para crescer dentro de campo.

Segundo tempo e reação tardia do Criciúma

A grande expectativa era acompanhar como o Criciúma iria se portar dentro de campo. Apesar da conversa com o técnico Cláudio Tencati, o Tigre não reagia e pouco fazia para mudar o panorama. Melhor para o São Paulo, que conseguia controlar o jogo.

A primeira chance real do Criciúma veio aos 27 minutos. Na rara troca de passes, Claudinho saiu na cara de Jandrei. Alan Franco salvou a caminho do gol. No rebote, Barreto encheu o pé e Alan Franco salvou quase em cima da linha com a cabeça. Na reta final do jogo, Wellington teve a chance de marcar o terceiro. Porém, o chute do lateral saiu rente ao poste. Nos acréscimos, Jandrei saiu errado no tiro de meta e Arthur Caíke, esperto, aproveitou para recuperar a bola e tocar na saída do goleiro. Apesar do gol, o time catarinense não conseguiu reagir.

SÃO PAULO 2 X 1 CRICIÚMA

12ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 27/6/2024, às 20h (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo; Alisson (Galoppo, aos 29/2ºT) e Lucas Moura (Juan,aos 41/2ºT); Luciano (Wellington Rato, aos 29/2ºT), Ferreira (Michel Araújo, aos 29/2ºT) e Calleri (Diego Costa, aos 48/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan (Claudinho, intervalo), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Newton (Trauco, aos 38/2ºT) , Ronald Lopes (Barcia, aos 40/2ºT) e Marquinhos Gabriel (Fellipe Mateus, aos 23/2ºT); Éder (Allano, aos 23/2ºT) e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: Alisson, 1’/1°T (1-0); Luciano, 20’/1°T (2-0); Arthur Caíke, 46’/2ºT (2-1)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelo: Luis Zubeldía, Arboleda, Luciano (SAO) Marquinhos Gabriel, Claudinho (CRI)

Cartão vermelho: –

