Landim, sobre estádio do Flamengo: ‘Vamos pagar em cash’

O projeto do novo estádio do Flamengo está prestes a sair do papel, principalmente após o terreno do Gasômetro ter sido desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, na última segunda-feira. Questionado sobre como irá pagar pelo terreno do empreendimento, Rodolfo Landim, presidente do clube, disse, em entrevista ao podcast ‘Fala, João’, nesta quinta-feira, que tem o dinheiro em caixa.

Leia mais: Flamengo elabora festa por estádio e articula presença de Lula em obra

“Caixa, tenho esse dinheiro em caixa. A gente paga em ‘cash’. O Flamengo está se preparando para isso. Nós fizemos toda nossa previsão orçamentária. Não teremos problema nenhum em desembolsar para pagar por esse terreno”, disse Landim a João Guilherme.

O Flamengo, assim, acredita que o lance mínimo do leilão será cerca de R$ 150 milhões – à vista – pela área que soma pouco mais de 100 mil quadrados. Aliás, além do terreno de cerca de 87 mil metros quadrados, há área anexa para estacionamento.

Inclusive, o clube projeta a criação de dois setores populares localizados atrás de cada gol, onde o torcedor acompanhará a partida de pé. A construção do estádio do Flamengo, aliás, terá inspiração no Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, por conta da arquibancada popular, e no Santiago Bernabeu, do Real Madrid, pela construção mais vertical em função do tamanho do terreno. "Daria um estádio para 80 mil pessoas pelos estudos que a gente fez até agora. Tem que avaliar aspectos arquitetônicos, legalidade. Uma promessa que a gente fez para a torcida é que dos dois lados vai ter uma área que a torcida vai assistir ao jogo em pé. Ingresso mais popular. Uma promessa que a gente vai manter. Terá dois setores populares – os dois atrás do gol, mas um lado um pouco mais do que o outro. O estádio do Borussia Dortmund que tem a parte atrás do gol. Muralha rubro-negra. Vai ser caldeirão. Jogar lá vai ser mais difícil que o Maracanã", comentou. Agora, o presidente Rodolfo Landim, afinal, quer organizar a venda dos naming rights do estádio, que serão importantes para o investimento na obra em si. Estima-se que ela dure de 3 a 5 anos. O custo total é avaliado em R$ 2 bilhões.

