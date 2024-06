Marcão abre o jogo e revela discussão no vestiário do Fluminense após derrota

O técnico Marcão retornou ao Fluminense interinamente após a demissão de Fernando Diniz. Assim, ele reestreou com derrota para o Vitória por 1 a 0, em jogo, realizado nesta quinta-feira (27) pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva após o jogo, Marcão afirmou que houve cobranças entre os jogadores no vestiário do Fluminense e considerou importante.

“Esses meninos estão fazendo de tudo para sair dessa situação. A cobrança é importante entre eles. Vi eles cobrando reciprocamente no vestiário. É importante ouvir a voz desses atletas também. Umas pessoas de liderança falando a respeito, pessoas que já passaram por isso. A gente tem que discutir, falar para mais rápido sair dessa situação. Ganhar jogos e sair dessa situação incômoda”, disse o técnico interino.

Marcão analisa mudança na forma de jogar do Fluminense

Marcão, aliás, finalizou falando sobre uma possível forma de jogar do Tricolor Carioca. Com Diniz, era um estilo conhecido por todos e que agradou em 2023, mas agora em 2024 deixou de funcionar.

“Com o pouco tempo que tivemos para trabalhar, estamos tentando verticalizar o nosso jogo um pouco. Sabemos que o jogo do Fernando era mais apoiado, sendo tentar juntar isso a um jogo um pouco mais vertical, atacar o espaço. Tentamos estimular isso nos dois treinos que a gente teve, tivemos algumas bolas e algumas variações. Estimulemos mais isso, uma mudança de corredor mais rápida. É isso que a gente entende que podemos evoluir”, finalizou Marcão.

Todavia, o resultado deixa o Fluminense na lanterna do Brasileirão, assim enfrentará o Grêmio, que também está na zona de rebaixamento. O jogo será no domingo (30) em Caxias do Sul.

