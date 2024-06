Polícia prepara reforço extra no Corinthians antes e depois do dérbi

A Polícia de São Paulo planeja um cuidado extra com o Corinthians antes e depois do clássico contra o Palmeiras, que acontece na próxima segunda-feira (1/7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dias caóticos vividos no Parque São Jorge faz com que exista uma grande preocupação no clube.

Existe um planejamento de reforçar a segurança na data do Dérbi. Como existe uma preocupação pelo que pode acontecer antes e depois do clássico, também há um temor de algum protesto antes do clássico. Assim, o Timão deve ganhar uma dose extra de proteção nos próximos dias.

A Polícia terá uma reunião nos próximos dias para definir o plano de segurança para o jogo de segunda-feira, que pode piorar a situação, segundo análise das autoridades. Um encontro entre as duas torcidas organizadas dos dois clubes também deve acontecer para aumentar este cuidado.

“Um clássico por si só, as forças de segurança e o MP temos um plano de ação redobrado. Em razão dos últimos acontecimentos, dos resultados, de toda rivalidade, ontem foi falado entre nós das forças de seguranças para fazer um plano de ação reforçado para segunda-feira. Um reforço no policiamento. Um trabalho preventivo com as organizadas, ainda que o Corinthians não esteja presente no estádio com os torcedores”, disse o delegado César Saad.

Momento tenso no Corinthians

Nesta quinta-feira (27), o Corinthians viveu momentos tensos. Afinal, ouve uma invasão de torcedores no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge. Um grupo de 30 organizados se reuniu por 40 minutos com o presidente Augusto Melo e cobrou melhoras no futebol da equipe.

O tom hostil das cobranças, especialmente na chegada ao quinto andar do Parque São Jorge, ligou o alerta na polícia. Aliás, o vídeo vazado de torcedores juntos com Augusto Melo na sala do presidente, preocupou as autoridades, que temem por um protesto pior em caso de derrota do Alvinegro no clássico.

Além disso, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro ajuda nessa preocupação. Afinal, a equipe está na 18° colocação e na zona de rebaixamento, aumentando a fúria da torcida.

