Após derrota, Fluminense chega a 76% de chances de rebaixamento no Brasileirão

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro e conheceu sua quinta derrota consecutiva, agora diante do Vitória, no Maracanã. Assim, o Tricolor completou nove jogos seguidos sem triunfar na competição e amarga a lanterna, com apenas seis pontos, quatro de distância para o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.





De acordo com os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que costuma estudar as probabilidades da competição, o Tricolor soma 76,6% de chance de ser rebaixado. Depois de 12 rodadas, a equipe carioca não consegue reencontrar o bom futebol que a fez conquistar a Libertadores na última temporada.

Até o momento, o time possui uma vitória, três empates e oito derrotas. Além disso, tem a segunda pior defesa da competição, atrás apenas do Vasco. Este é o pior início de campanha da história do Fluminense no Campeonato Brasileiro, e o time sofreu gol em todas as rodadas até aqui.

O Corinthians, que está em 18º, aparece na sequência com 54,4% de probabilidade de queda. Grêmio (19º), com 51,9%, Atlético-GO (17º), com 48,5%, e Vasco (16º), com 44,5%, são os times que, no momento, possuem as porcentagens mais altas para uma possível queda.

Por fim, na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Grêmio. O confronto acontece no domingo (30), às 16h (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

