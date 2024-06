Guilherme tem lesão diagnosticada e vira desfalque no Santos

Principal jogador do Santos nesta Série B, o atacante Guilherme teve diagnosticado um edema na coxa esquerda. Assim, ele está fora do jogo da próxima segunda-feira (1), contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela décima terceira rodada da competição. O jogador já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia no CT Rei Pelé.

Guilherme se lesionou na última partida, contra o Mirassol, na última terça-feira (25). Ele sentiu dores no local ainda no primeiro tempo, mas seguiu em campo até o intervalo. No segundo tempo ele foi substituído por Otero. A partida acabou empatada em 0 a 0.

Logo após a partida, o atacante passou por exames, onde o edema foi detectado. Guilherme já havia sofrido uma lesão parecida contra a Ponte Preta, na 5° rodada da Série B. Contudo, de acordo com o Alvinegro Praiano, o músculo afetado não é o mesmo da última contusão. Assim, ele fica fora do jogo contra a Chapecoense e vira dúvida para o embate contra o Ceará, no dia 5 de julho, no Castelão.

Sem Guilherme, o técnico Fábio Carille estuda qual a melhor opção para substituir o atacante. A tendência é que Otero assuma a titularidade. Além dele, Patrick também pode brigar pela vaga. O garoto Weslley Patati aparece como candidato, mas o Peixe vem relacionando o atleta apenas em jogos na Vila Belmiro, por conta de um episódio de indisciplina.

Além de Guilherme, o Santos não terá o lateral Escobar à disposição. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso. O Peixe é o quinto colocado, com 19 pontos e neste momento fora da zona de acesso para a elite nacional.

