Destaque da Espanha se forma na escola durante disputa da Eurocopa

A seleção da Espanha é um dos exemplos com protagonismo precoce que marca a atual edição da Eurocopa. Afinal, foi a melhor da fase de grupos da competição, a única com 100% de aproveitamento. Assim, mesmo que a seleção tenha como ponto forte o jogo coletivo, dois jovens atacantes são destaques até o momento. Tratam-se de Nico Williams, de 21 anos, e Lamine Yamal, de apenas 16.

O segundo, aliás, passou por uma situação inusitada durante a primeira fase da Euro. Afinal, ele teve que dividir seu tempo entre treinamentos, jogos e os estudos. Inclusive, Yamal se formou na escola em meio a disputa do torneio na Alemanha, com aulas e avaliações de forma remota.

“Acabei de sair do treino e me disseram que correu tudo bem. Eu passei nas provas e tenho o título ESO agora. Vou ser honesto (sobre as notas): olhei no celular e falava que eu passei, então fechei o aplicativo, liguei para minha mãe e contei a ela”, detalhou Lamine em entrevista à rádio espanhola “Onda Cero”.

Yamal defende o Barcelona e como mora na Catalunha, o ensino caracteriza-se como a Educação Secundária Obrigatória (ESO). Esta etapa geralmente dura entre os 12 e 16 anos. Após se formar na escola, o jovem pode optar por buscar um trabalho. Ou até mesmo continuar os estudos em um ensino técnico que dura dois anos e seria uma espécie de pré-universidade.

Yamal quebra recorde pela Espanha

A juventude de Lamine Yamal não é sinônimo de imaturidade dentro de campo. Afinal, o atacante foi titular logo no primeiro compromisso da Espanha na Eurocopa. Como ele esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, se tornou o jogador mais jovem a atuar em uma partida da competição. Inclusive, deu assistência para o gol de Carvajal.

No embate seguinte, a vitória por 1 a 0 sobre a Itália também esteve entre os 11 iniciais. Já no triunfo por 1 a 0 sobre a Albânia, ele entrou no segundo tempo. A Espanha vai enfrentar a Geórgia nas oitavas de final da Eurocopa, no próximo domingo (30), às 16h, em Colônia.

