Bruno Henrique treina pelo Flamengo e pode enfrentar o Cruzeiro

O Flamengo pode ter um retorno importante no jogo diante do Cruzeiro. Afinal, Bruno Henrique treinou normalmente com os companheiros no Ninho do Urubu. O atacante, dessa forma, corre risco de ser relacionado para partida deste fim de semana. A informação é do “ge”.





Lesão de Bruno Henrique

O atacante se recupera de um trauma no pé esquerdo. A lesão do camisa 27 aconteceu no dia 23 de junho, no clássico diante do Fluminense, no Maracanã. O jogador, por conta da contusão, se tornou desfalque contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Bruno Henrique segue com dores na região. No entanto, ele vem evoluindo aos poucos e pode ser um reforço de peso diante do Cruzeiro. O atacante está no clube desde 2019 e é um dos ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 27 é uma peça importante do sistema ofensivo e vem lutando por espaço em 2024.

Desfalques do Flamengo

Tite conta com muitos desfalques importantes em campo. Afinal, Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar nas próximas semanas. Além disso, Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados, seguem fora.

Aliás, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo (30/06), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos, os jogadores rubro-negros estão na liderança do campeonato.

