Revelado pelo Juventude, meia acerta com equipe do futebol indiano

Após boa temporada pelo Othellos Athienou, do Chipre, o meia Lukas Brambilla, de 29 anos, acertou sua transferência para o Chennaiyin FC, tradicional equipe de futebol da Índia. O novo clube do brasileiro soma dois títulos da Indian Super League e está entre as que mais conquistaram a principal competição do país.

“Quando surgiu o convite eu fui pesquisar informações sobre o clube, o país e tive boas informações. É um país que tem feito investimentos pesados e tem buscado elevar o nível do futebol local. Estou muito feliz por poder chegar ao Chennaiyin, espero poder corresponder às expectativas e ajudar a equipe a conquistar os objetivos”, disse.

Além disso, Lukas não será o primeiro brasileiro a defender a equipe indiana. Em 2014 e 2016, o ex-meia Elano, com passagens pela seleção brasileira, Santos, Flamengo e Manchester City, atuou pelo clube.

“Estou bem animado e trabalhei forte nas férias para chegar bem preparado e poder ajudar a equipe. Buscar me adaptar o mais rápido possível ao país, ao futebol local. Espero poder ajudar com gols, assistências e vou trabalhar muito juntamente com os meus companheiros para que possamos conquistar títulos”, concluiu.

Por fim, além do Chipre, Lukas também atuou por equipes da Grécia, Rússia, Finlândia, Qatar e Bulgária. No Brasil, ele também atuou no Náutico e no Guarany Bagé.

