Palmeiras monitora situação e mantém interesse em Gabigol

O Palmeiras observa de perto a situação de Gabigol no Flamengo. Nesta sexta-feira (28), o atacante voltou a recusar uma proposta de renovação do clube carioca. Com o vínculo se encerrando no final deste ano, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe na próxima segunda-feira (1) e o Verdão monitora.

A oferta do Flamengo foi com um valorização salarial de 50%. Além disso, o clube ofereceu um contrato até o fim de 2025, ou seja, mais um ano, algo que não agradou o Gabigol. Por sua vez, o Palmeiras nega que tenha feito qualquer oferta pelo atacante. Contudo, o interesse existe e o Verdão estuda ter o atleta ainda nesta janela de transferência do segundo semestre.

Gabigol sabe que o Palmeiras é um dos poucos que pode pagar o que ele recebe atualmente no Flamengo. Além disso, o Verdão também não descarta um contrato longo para o jogador de 27 anos, algo que ele vislumbra no Rubro-Negro, mas que não foi oferecido. Ao canal ‘SporTV’, o empresário do jogador disse que o clube carioca não tem interesse na permanência do camisa 99.

“Tá muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol. Se o Flamengo entende que pode se aproveitar desse momento para liberar o Gabriel, isso poderia conhecer agora. Ao contrário, sai em dezembro livre”, disse Júnior Pedroso, agente de Gabigol.

Gabigol já recusou outras ofertas do Flamengo

Anteriormente, em outubro, o Rubro-Negro formalizou uma proposta por cinco anos de contrato. As partes já tinham acertado o acordo, e o estafe jogador chegou a organizar, junto ao clube, o anúncio da renovação, no Ninho do Urubu. Com a situação de Gabigol após a denúncia por tentativa de fraude em exame de antidoping, o Flamengo optou por esperar a resolução.

Agora, com pouco espaço no elenco e sem uma proposta que seduza, Gabigol não descarta uma mudança de ares. E o Palestra Itália pode ser o destino.

