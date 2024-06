Flamengo não perde para o Cruzeiro no Brasileirão desde 2015

O Flamengo chega motivado no jogo diante do Cruzeiro. Afinal, os comandados de Tite vivem um bom momento na temporada e estão na liderança do Brasileirão. Além disso, os cariocas vêm tendo um retrospecto positivo em cima dos mineiros no campeonato.

O Flamengo vem sendo uma pedra no sapato do Cruzeiro no Brasileirão. Afinal, nos últimos 11 confrontos entre os times no campeonato, foram nove vitórias rubro-negras, três empates e nenhum triunfo celeste.

Tabu do Cruzeiro

A última vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo no Brasileirão aconteceu em 2015. Na época, os celestes venceram os rubro-negros por 1 a 0 no Mineirão, com gol de Manoel aos 31 minutos do segundo tempo. O zagueiro aproveitou uma bola parada para se desvencilhar da marcação e estufar as redes em Belo Horizonte.

Apesar do bom momento e do retrospecto positivo, os jogadores rubro-negros não vão ter vida fácil neste fim de semana. O Cabuloso vêm de três vitórias nos últimos cinco jogos e está na quinta colocação do Brasileirão. Além disso, Tite conta com muitos desfalques importantes em campo.

Desfalques do Flamengo

Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar nas próximas semanas. Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados, também estão fora. Além disso, Bruno Henrique, se recuperando de um trauma no pé esquerdo, é dúvida em campo.

Aliás, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (30/06), às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos conquistados, os jogadores rubro-negros vão em busca da quinta vitória consecutiva como mandante no campeonato.

