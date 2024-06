Vai encher! Vasco divulga parcial de ingressos emitidos para clássico com o Botafogo

Após dois jogos seguidos em casa com público abaixo da média, a torcida do Vasco voltará a encher São Januário. Afinal, o Cruz-Maltino divulgou, nesta sexta-feira (28), a parcial de vendas para o clássico com o Botafogo, neste sábado (29), pela 13ª rodada do Brasileirão.

Segundo a publicação, mais de 15 mil torcedores já garantiram ingresso para o duelo. O que difere das partidas recentes no caldeirão vascaíno, já que contra Cruzeiro (11.275 pagantes) e São Paulo (5.036), o estádio não lotou, indo na contramão do retrospecto dos últimos anos.

Na partida contra o Tricolor paulista (goleada do Vasco por 4 a 1), torcidas organizadas do clube fizeram campanha, em forma de protesto pacífico, de “público zero”. Isso contribuiu com a baixa assistência nas arquibancadas.

Após a derrota para o Bahia, na última quarta (26), o torcedor esfriou um pouco os ânimos gerados pela goleada no São Paulo, ocasionando dúvida quanto ao público contra o Botafogo. Mas a publicação do Vasco confirma que a esperança está reacendendo no torcedor cruz-maltino.

Como os ingressos seguem sendo vendidos até a hora do jogo, há a possibilidade de um recorde ser batido. Atualmente, a partida contra o Grêmio, na abertura do Brasileirão, ostenta o posto de jogo com o maior público em São Januário em 2024: 18.055 pessoas.

15 mil ingressos emitidos

