O empresário proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, deu uma baita bronca no lateral-esquerdo Marlon, por expulsões “sem necessidade”. O atleta, inclusive, foi multado em seus vencimentos.

Nos últimos quatro jogos, Marlon levou dois cartões vermelhos. A situação gerou desconforto e Pedrinho lamentou o ocorrido.

“Eu não quero ver jogador machucando adversário, não quero ver jogador sendo expulso, prejudicando os outros colegas dele de trabalho. Lógico que vão ter as necessidades, dentro da legalidade, não ser expulso no meio de campo sem necessidade. Isso eu não vou permitir no Cruzeiro”, disse o empresário, em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

O empresário, no entanto, alerta que todos trabalham focados em resultados e duas expulsões comprometem todo elenco.

“Eu trabalho, dou duro, quero que todos tenham responsabilidade. Com a responsabilidade que eles têm e carregam com a torcida e com nós que fazemos o maior esforço para manter as coisas no dia, eles também têm que fazer a parte deles. Igual nós já tivemos um jogador expulso duas vezes, ele prejudica todo o grupo. Fica difícil. Cada um tem que se conscientizar do trabalho dele e fazer a sua parte, a minha eu vou fazer, mas eles têm que fazer a deles também”, finalizou.

Em 2024, Marlon já levou três cartões vermelhos. O primeiro foi contra a Tombense, no Campeonato Mineiro. O segundo contra o São Paulo, já pelo Campeonato Brasileiro. E agora contra o Bahia, também pelo torneio nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pedrino Lourenço dá bronca e multa em lateral do Cruzeiro após expulsões apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.