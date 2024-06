Anthony Gordon, atacante da Inglaterra, levou na esportiva o acidente que sofreu durante a folga na Euro 2024. Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), o jogador do Newcastle confirmou que caiu de bicicleta e se machucou no rosto, braços e mãos. Além disso, ele explicou que a queda foi causada pelo uso do celular durante o passeio.

“O pior foi que eu estava no celular, e só percebi estar caindo quando já estava no chão. Estava totalmente focado no celular e caí de queixo. Acho que a moral da história é que passamos muito tempo no celular atualmente. Precisamos aproveitar mais os momentos e usar menos o telefone”, brincou.

Após estrear na Eurocopa no empate de 0 a 0 contra a Eslovênia, Gordon decidiu fazer um passeio de bicicleta para auxiliar na recuperação muscular. Durante o passeio, ele resolveu fazer um vídeo para enviar à família e, nesse momento, perdeu o controle e caiu de cara no chão.

“Era para ser um passeio de recuperação. Estava um dia lindo e eu estava descendo uma colina. Tentei fazer um vídeo rápido para minha família, só para mostrar o que eu estava fazendo. E então, antes que eu percebesse, estava com a cara no chão. Tenho alguns arranhões, mas são só cortes leves, nada doloroso”, relembrou.

Anthony Gordon, atacante da Inglaterra na Euro 2024, brinca sobre o acidente nas redes sociais

Perguntado sobre a reação dos colegas de seleção e do treinador, Gordon revelou que virou motivo de piadas. Até mesmo Gareth Southgate, o treinador, fez brincadeiras sobre as lesões leves do atacante.

LEIA MAIS: Veja os confrontos das oitavas de final da Eurocopa

“Bem, ele (Gareth Southgate) riu no começo, assim como todo mundo. Foi meio que uma piada. Não foi tão sério. São só alguns arranhões. Então, todos riram de mim e da minha situação”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Euro: jogador da Inglaterra brinca sobre queda de bicicleta e culpa celular apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.