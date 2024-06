Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Botafogo fazem um dos clássicos da 13ª rodada do Brasileirão, neste sábado (29), em São Januário. A partida, marcada para as 18h30 (de Brasília), põe, então, frente a frente rivais em situações diferentes na tabela da competição. Enquanto o time da casa vem em 16º, com dez pontos, os visitantes vêm na terceira posição, com 23, lutando pelo título Brasileiro.

Onde assistir

O clássico terá transmissão do SporTV na TV fechada e no Premiere no sistema de Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Polícia prepara reforço extra no Corinthians antes e depois do dérbi

Como chega o Vasco

Após uma sequência péssima, que resultou na demissão do ex-técnico Álvaro Pacheco, o Vasco se reencontrou na competição. Afinal, sob o comando interino de Rafael Paiva (novamente), o Cruz-Maltino teve grande atuação diante do São Paulo, em goleada por 4 a 1, e competiu bem contra o Bahia, na última rodada.

Apesar da derrota, o próprio treinador admitiu que viu evolução no time, afirmando, assim, que o Vasco poderia sair com um resultado melhor não fosse a expulsão “determinante” de David, aos 15′ do segundo tempo.

Quanto à provável escalação, o Gigante da Colina tem dois desfalques certos: David (cartão vermelho) e Mateus Carvalho (três amarelos) estão suspensos. Já Dimitri Payet representa uma boa notícia, já que volta aos relacionados após cinco jogos fora por lesão.

Dessa forma, é possível que o meia francês atue pelo lado esquerdo, ocupando a vaga de David. Rafael Paiva também testou o time com Lucas Piton na ponta, com Victor Luís podendo surgir na lateral. Assim, Estrella também poderia deixar a equipe, com Payet jogando centralizado. Na “volância”, Sforza e JP disputam a vaga de Mateus Cocão.

Como chega o Botafogo

O técnico Artur Jorge deve ganhar reforço de peso para o clássico deste sábado. Afinal, Júnior Santos, poupado diante do Red Bull Bragantino (vitória do Botafogo por 2 a 1), treinou nesta sexta após ter saído de muletas no jogo contra o Criciúma, no último sábado (22), por problemas na coxa. Com isso, o camisa 11 pode ir a campo, com Eduardo voltando ao banco.

Bastos, que deixou o jogo contra o Bragantino no intervalo com dores na região lombar, também treinou e será titular. Marçal deve seguir na lateral-esquerda. Após perder para o Criciúma, em Santa Catarina, o Glorioso se recuperou na competição ao virar sobre a equipe de Bragança Paulista, na última quarta (26), pela 12ª rodada.

VASCO x BOTAFOGO

Brasileirão-2024 – 13ª rodada

Data e horário: sábado, 29/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton (Victor Luís), Hugo Moura, JP (Sforza), Payet (Estrella), Adson, Rayan (Rossi/Piton) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos (Eduardo) e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SP-FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Wagner Reway (VAR/ES-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.