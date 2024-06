Cuiabá x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e RB Bragantino duelam neste sábado (29), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Após um começo ruim de competição, o Dourado engatou quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias e dois empates e chegando na 14° colocação, com 12 pontos. Já o Massa Bruta está na oitava posição, com 18 pontos somados e tenta voltar a zona de classificação da Libertadores, após perder para o Botafogo, fora de casa, em seu último compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá ficou no empate com o Corinthians na última rodada e foi a 12 pontos, ficando dois acima da zona de rebaixamento do Brasileirão. Contudo, mesmo com a boa sequência, o Dourado mira subir mais na tabela e se afastar das últimas colocações. Contudo, para a partida contra o RB Bragantino, o meia Max segue lesionado. Assim, Felipe Augusto deve ser mantido na equipe titular. De resto, o técnico Petit não deve fazer mudanças drásticas na equipe que vem embalando um bom período.

Como chega o RB Bragantino

A derrota para o Botafogo de virada fez com que o Red Bull Bragantino estacionasse nos 18 pontos e em oitavo lugar, apenas um ponto distante do G-6. Contudo, o grande objetivo do Massa Bruta é conseguir buscar uma constância, já que vem oscilando bastante na competição. Aliás, para a partida, Pedro Caixinha torce para ter Eduardo Sasha e Cleiton, já que ambos que foram desfalques na partida contra o Glorioso por lesão. Em contrapartida, Mosquera cumpriu suspensão e está de volta. Por fim, Nathan Camargo, Matheus Fernandes e Hurtado seguem no departamento médico.

CUIABÁ X RB BRAGANTINO

13° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 29/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon (Guilherme Madruga) e Ramon (Rikelme); Lucas Mineiro, Felipe Augusto e Denilson; Clayson e Jonathan Cafú; Pitta. Técnico:Petit.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Lucas Cândido e Capixaba; Raul, Ramires e Evangelista; Helinho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

