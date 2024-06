Cazares rescinde com o Santos e está livre no mercado

O meia Juan Cazares, ex-Atlético e Corinthians, não veste mais a camisa do Santos. Ele acertou sua rescisão contratual junto à diretoria e agora está livre para assinar com outro clube.

Cazares não estava nos planos do técnico Fábio Carille. Ele, aliás, ficou sem treinar ao longo da semana e desde terça-feira vinha dialogando com a diretoria para sair do Peixe.

Cazares não estava contente no Peixe. Ele assinou com o clube paulista por um valor salarial abaixo do restante do elenco e tinha um contrato de produtividade. Ao longo do período em que ficou no clube, não deu certo. Ele atuou em 14 jogos e marcou um gol.

Ainda não é possível saber o destino de Cazares. Recentemente, o Vitória manifestou interesse em contar com o atleta e chegou a fazer contato com o Santos. Patrick também está na lista do clube da Bahia.

