Colômbia arrasa Costa Rica e se garante nas quartas da Copa América

A Colômbia deitou e rolou para cima da Costa Rica, nesta sexta (28/6) em, jogo pela segunda rodada do Grupo D da Copa América: 3 a 0. O duelo no Farm Stadium, em Phoenix, mostrou um time colombiano com muita variação de jogadas. Assim, envolveram totalmente os costa-riquenhos, que vinham de empate diante do Brasil e muito motivados. Com este resultado, a Colômbia chega aos seis pontos e já está classificada para as quartas de final. A Costa Rica, com um ponto, ainda tem chance de classificação. Mas sua situação está bem complicada.

A segunda rodada do Grupo D enta terá o duelo entre Brasil (um ponto) e Paraguai (zero), ainda nesta sexta-feira. A última rodada será na terça-feira: Colômbia x Brasil e Paraguai x Costa Rica.

Colômbia na frente

Assim como fez no empate com o Brasil, a Costa Rica se fechou na defesa, tentando não dar espaços aos colombianos. Usou seu esquema com três zagueiros, dois volantes fixos e laterais que pouco avançavam. Assim, não foi surpresa a Colômbia ter muita posse (72%) e finalizações no primeiro tempo (8 a 4). A Costa Rica tentava contra-ataques, mas com arremates sem perigo. Já a Colômbia perdeu pelo menos três chances claras com Sánchez, Luis Díaz e um chute de James Rodrígues para grande defesa do goleiro Sequeira (destaque no duelo com o Brasil).

Mas o goleiro foi mal num lance aos 30 minutos. Num lance em que a zaga já tinha minimizado o risco, Sequeira trombou com Córdona fazendo um pênalti infantil. Luis Díaz cobrou e fez 1 a 0. E quase ampliou com Sánchez, pouco depois.

Quartas de final garantida

A Costa Rica foi um pouco mais ousada na volta do intervalo. Mas tinha dificuldade de acertar o gol de Vargas. Aos 15, a Colômbia ampliou. Um escanteio da esquerda cobrado por John Árias foi na cabeça de Davinson Sánchez. Enfim o zagueiro mandou para a rede. O gol desmontou a Costa Rica. Dessa forma, a Colômbia ampliou aos 16. Davinson Sánchez levou a bola e tocou para James Rodríguez. O passe do são-paulino achou Córdoba livre para fazer o terceiro gol. Com a vitória assegurada, era hora de administrar o tempo e deixar a torcida (maioria no estádio) fazer a festa. Que venha a fase de quartas de final.

COLÔMBIA 3X0 COSTA RICA

2ª rodada do Grupo D da Copa América

Data: 28/6/2024

Local: State Farm Stadium, Phoenix (EUA)

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma (Cataño, 25’/2ºT) e Richard Ríos (Uribe, Intervalo); Jhon Arias, James Rodríguez (Asprilla, 25’/2ºT), Luis Díaz (Borré, 31’/2ºT) e Córdoba (Jhon Durán, 31’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo

COSTA RICA: Sequeira, Mitchell, Juan Pablo Vargas e Calvo; Quirós, Aguilera (Brenes, 20’/2ºT), Orlando Galo, Ugalde (Campbell, Intervalo), Madrigal (Rojas, 37’1/2ºT) e Lassiter (Mora, Intervalo); Álvaro Zamora (Alcácer, 20’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro

Gols: Luis Díaz, pênalti, 31’/1ºT (1-0). Davinson Sánchez, 14’/2ºT (2-0); Córdona, 16’/2ºT (3-0)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Martín Soppi e Pablo Llarena (URU)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Cartões Amarelos: Richard Ríos, Córdoba (COL); Ugalde (CRC)

