Técnico da Argentina pega suspensão por um jogo na Copa América

Lionel Scaloni não poderá comandar a Argentina na partida diante do Peru neste sábado (29), pela última rodada da fase de grupos da Copa América. O motivo para o gancho, aliás, foi bastante curioso.

Em comunicado nesta sexta-feira (28), a Conmebol divulgou que o técnico atual campeão mundial pela seleção argentina se atrasou para a segunda etapa do duelo contra o Chile. Desse modo, levou a punição de um jogo.

De acordo com a Conmebol, a postura do treinador feriu o artigo 145 do regulamento do torneio e também no artigo 27 do código disciplinar da entidade.

Além disso, a federação argentina precisará arcar com uma multa de 15 mil dólares (R$ 83 mil na cotação atual). A decisão, aliás, não cabe recurso.

Com 100% de aproveitamento até o momento – são duas vitórias em dois jogos, a Argentina já assegurou classificação para as quartas de final da Copa América. Desse modo, Scaloni irá preservar boa parte dos titulares frente a seleção peruana.

