O Fluminense requer providências pra ontem

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense se assusta com o fantasma do rebaixamento e apavora a torcida com o futebol que apresenta em campo. O time virou uma pálida e distorcida imagem daquele que tinha um jogo vistoso e articulado em 2023, ano da conquista do inédito título da Libertadores da América.

Em apenas seis meses, o técnico Fernando Diniz – já demitido – viu o sistema de posse e saída de bola ruir como um castelo de cartas. A equipe perdeu a principal característica e, pior, não mais se encontrou. Hoje, é quase inofensiva. Para se ter ideia, em 12 rodadas, soma somente seis pontos e ocupa a lanterna do Brasileiro.

Nas últimas cinco partidas, foram cinco derrotas, marcando um mísero gol. Está sem vitória, sem gol, sem treinador e sem rumo. O elenco montado para 2024 por Diniz e pela diretoria tem como característica a experiência e a adaptação ao sistema de jogo, agora deixado para trás.

Interinamente, o comando está nas mãos do auxiliar permanente Marcão. No primeiro duelo, diante de um rival direto na parte de baixo da tabela, no Maracanã, o time fracassou: perdeu por 1 a 0 para o Vitória e se afundou ainda mais.

É claro que ainda é cedo para se falar em queda à Série B. Mesmo com todos os problemas e dificuldades, o Fluminense tem jogadores para sair do buraco em que está metido. No entanto, num clube de grande torcida, a pressão é muito maior e cada derrota tem um peso difícil de se suportar, mesmo para os mais cascudos. É preciso providências para ontem, porque, se a diretoria esperar, o amanhã pode ser caótico.

