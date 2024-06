Emocionado, Dorival comenta a morte de seu tio, o grande Dudu

Logo após a goleada do Brasil sobre o Paraguai, por 4 a 1, nesta sexta-feira (28/6) pela Copa América, Dorival Júnior recebeu a notícia da morte do ex-apoiador e treinador Dudu, aos 84 anos. Trata-se de um dos maiores ídolos da primeira Academia do Palmeiras, ao lado de Ademir da Guia. Dudu também é tio de Dorival e o técnico do Brasil sempre teve nele o seu espelho. Visivelmente emocionado, Dorival falou:

“Dudu foi uma referência como atleta e treinador. Mas acima de tudo um ser humano que se preocupou com todos a sua volta, menos com ele. Sempre procurei seguir os passos. A última vez que estive com ele tem uns 30 dias. Percebi que poderia ser a ultima vez, disse com a voz muito embargada, completando:

“Ele vestiu apenas três camisas: Ferroviária, Palmeiras e Seleção Brasileira. Para mim, representa muito além da bela história. Um ser humano que foi meu segundo pai. E me orientou em todos os momentos da sua vida. Afinal, me dispus a seguir a mesma profissão. Mas ele fará uma passagem tranquila de plano.”

